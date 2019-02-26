عمومية «أبوظبي الأول» تقرّ توزيع 8.06 مليارات درهم أرباحاً نقدية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافق مساهمو بنك أبوظبي الأول، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في المقر الرئيس للبنك في أبوظبي، أمس، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال (74 فلساً للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين الذين يستحقون الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 8.06 مليارات درهم.

وأفاد البنك، في بيان له، بأن مالكي أسهم البنك المسجلين في السابع من مارس 2019 (أي المشترين بتاريخ الثلاثاء 5 مارس 2019) يستحقون توزيعات الأرباح النقدية.

وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على مقترح رفع نسبة تملّك الأجانب في أسهم البنك من 25% إلى 40%، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عبدالحميد سعيد: «يسعدنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 8.06 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالعام الماضي».