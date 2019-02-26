أفضل 6 وجهات للسياحة في مارس

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

طرحت شركة Intrepid Trave المتخصصة في السياحة السفر، ستاً من أفضل الوجهات السياحية التي يُنصح بزيارتها خلال مارس، تشمل ما يلي:

دبي

يُعد شهر مارس وقتاً رائعاً لزيارة دبي التي توفر خبرات سياحية متنوعة ومشوقة وتحتضن العديد من المعالم الشهيرة، حيث يمكنك الاستمتاع برحلات إلى جزيرة النخلة، أو بالمشاهد المذهلة من مرتفعات برج خليفة، فضلاً عن زيارة أكبر مراكز التسوق في العالم، علاوة على العودة إلى الماضي عبر التعرف الى تاريخ الإمارة في حيّ الفهيدي التاريخي.

تشيلي

تقدم أراضي تشيلي القاحلة في أميركا الجنوبية مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، من السهول الحمراء التي تشبه المريخ في صحراء أتاكاما، إلى الأنهار الجليدية في متنزه توريس ديل باين الوطني.

كوبا

تعتبر كوبا مزيجاً نابضاً بالحياة من التاريخ والثقافة، حيث يمكن الاستمتاع بالتجول في شوارع عاصمتها هافانا، وزيارة المعالم الشهيرة وتذوق أشهى الأطباق، فضلاً عن شواطئ خلابة، فيما توفر منتجعاتها مشاهد رائعة للمياه الزرقاء الصافية.

مصر

يمكنك الخروج من الحياة اليومية إلى أرض الفراعنة الساحرة مع بدء الربيع الذي يوفر المناخ الأفضل لاستكشاف المعالم الرائعة، إضافة إلى التعرف الى الأساطير التي تحيط بمصر القديمة، وأنت تزور الأهرامات وأبوالهول في الجيزة، والمقابر في وادي الملوك.

هونغ كونغ

تمنحك مدينة هونغ كونغ الصاخبة نافذة رائعة لما سيبدو عليه مستقبل الصين الحديثة، مع أفقها الرائع وعروض الطعام المتنوعة، والعديد من المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية.

جامايكا

تُعد جزيرة جامايكا الكاريبية، موطناً لنجم الريغي، بوب مارلي، ومزيجاً رائعاً من السواحل النظيفة، والمأكولات الشهية، وأسلوب الحياة المريح، حيث يمكنك الاستمتاع بالاسترخاء في أحواض السباحة الفيروزية التي تحيط بشلالات مايفيلد.