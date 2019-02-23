9.6 ملايين معاملة و2659 ضبطية لـ «جمارك دبي» خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الجمارك في دبي عن إنجاز 9.6 ملايين معاملة جمركية في عام 2018، مقارنة مع تسعة ملايين معاملة جمركية في 2017، بنمو نسبته 7%، فضلاً عن إنجاز 2659 ضبطية جمركية عبر مراكزها الجمركية كافة.

وأكدت «جمارك دبي» وضع آلية لتنفيذ ربط الخطة الاستراتيجية ومبادرات الدائرة، بالمبادئ الثمانية للحكم والحكومة في إمارة دبي.

آلية ربط

وتفصيلاً، كشفت دائرة جمارك دبي عن وضع آلية لتنفيذ ربط الخطة الاستراتيجية ومبادرات الدائرة بالمبادئ الثمانية للحكم والحكومة في إمارة دبي، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأوصى جميع من يتولّى مسؤولية في دبي أن يلتزم بها، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموّه أول منصب له في خدمة الوطن.

وكان مدير دائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، وجّه فور الإعلان عن المبادئ الثمانية لدبي، بتشكيل فريق عمل بإشراف إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي لإنجاز ربط مؤشرات ومبادرات «جمارك دبي» بالمبادئ الثمانية.

وأكد مصبح التزام الدائرة بتوجيهات القيادة، لترسيخ ريادة دبي العالمية في المجالات كافة، ودعم موقعها عاصمة للاقتصاد، والمدينة الأسعد والأذكى عالمياً، إذ كانت «جمارك دبي» أول دائرة تنجز التحول الإلكتروني في دبي عام 2013، كما سجلت نسبة استثنائية في سعادة المتعاملين بواقع 97.5% وفق مؤشر دبي الذكية 2018.

وأشار إلى أن «جمارك دبي» تدعم تحقيق المبادئ الثمانية، من خلال طبيعة عملها وخططها الديناميكية، إذ تحرص على تحسين حياة الناس عبر تسهيل الإجراءات الجمركية على التجار والمستثمرين، بما يدعم من تجارة دبي الخارجية غير النفطية التي حققت نحو 965.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، على الرغم من التقلبات التجارية التي يشهدها العالم.

ولفت إلى أن عدد المعاملات الجمركية قفز بنسبة 7% إلى 9.6 ملايين معاملة في عام 2018، مقارنة مع تسعة ملايين معاملة جمركية في 2017، وأنجزت الدائرة كذلك نحو 2659 ضبطية جمركية عبر مراكزها الجمركية كافة.

تصدر الدوائر

من جانبه، قال مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، أحمد عبدالسلام كاظم، إن الإدارة وضعت آليات عمل تشمل كل أهداف ومبادرات الدائرة، لربطها بالمبادئ الثمانية بالتعاون مع الإدارات المختلفة، لتكون أولوية في المرحلة الحالية والمستقبلية، تنفيذاً لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وأكد أن «جمارك دبي» تحرص على أن تكون في صدارة الدوائر التي تلبي توجيهات القيادة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على دور الدائرة في تحقيق رؤية القيادة ومبادراتها الاستراتيجية، وهو ما يترجم من خلال الإنجازات التي تحققها كل عام، ومنها الفوز بجائزة الجهة الحكومية الداعمة لـ«إكسبو 2020 دبي»، في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2018. كما بلغ عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها «جمارك دبي» في العام الماضي 18 جائزة.