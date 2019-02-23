«ميد»: «أدنوك» في قائمة أكبر 10 شركات تنفذ مشروعات للنفط والغاز بالمنطقة

المصدر: شريف اليماني - دبي

أدرجت مؤسسة «ميد» العالمية، المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط، في تقرير حديث لها، ثلاث شركات تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بقائمة أكبر 10 شركات تنفذ مشروعات للنفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة.

وبلغ إجمالي قيمة تلك المشروعات نحو 33 مليار دولار (121.11 مليار درهم)، منها مشروعات لشركتين ضمن قائمة أكبر مشروعات يجري تنفيذهما، وهما شركة أدنوك البحرية التي تنفذ مشروعات تصل قيمتها إلى 8.7 مليارات دولار (31.9 مليار درهم)، وشركة أدنوك البرية التي تنفذ مشروعاً بقيمة تبلغ 8.1 مليارات دولار (29.7 مليار درهم).

وجاءت مشروعات «شركة أدنوك للتكرير» ضمن أكبر 10 مشروعات مستقبلية خلال الفترة المقبلة بالمنطقة، بقيمة تبلغ 16.2 مليار دولار (59.45 مليار درهم)، منها مشروع لإنشاء مصفاة جديدة بالرويس بكلفة تبلغ 15 مليار دولار (55 مليار درهم).

وأشار التقرير إلى أن هذا الإنفاق في المصفاة الجديدة يعكس توجه أبوظبي للتركيز على نشاط التكرير والتوزيع.

وأوضح أن إجمالي قيمة مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي يجري تنفيذها في المنطقة يصل إلى 211 مليار دولار، فيما يصل إجمالي قيمة المشروعات المستقبلية التي تجري دراستها حالياً إلى 242 مليار دولار.

وقالت «ميد» في تقريرها إن «شركة أرامكو السعودية» لديها أكبر حجم من مشروعات النفط والغاز قيد التنفيذ، بكلفة تبلغ 31.2 مليار دولار، تليها «شركة كيبيك الكويتية» بقيمة 16.6 مليار دولار، ثم «شركة البترول الوطنية الكويتية» بقيمة 13.7 مليار دولار.