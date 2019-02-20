«أراضي دبي»: استكمال إجراءات التصرفات في اليوم نفسه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مبادرة «التدقيق الذكي»، التي تتيح استكمال جميع إجراءات التصرفات العقارية في اليوم نفسه، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من التدقيق المسائي، بلغ مجموع الإجراءات التي تم تنفيذها أكثر من 112 إجراء، ما يظهر نجاح هذه المبادرة ومدى الإقبال عليها.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإنه من خلال المبادرة الجديدة التي تعزز فاعلية أقسام الدائرة وتضمن توفير الوقت والجهد للمتعاملين، بات بمقدور المتعامل إنهاء أي إجراء متعلق بنقل الملكية، سواء بيعاً أو هبةً أو رهناً، في اليوم ذاته، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية والكوادر المؤهلة التي تعمل عن بُعد بعد الدوام الرسمي. وذكرت أنه من المتوقع أن تحظى هذه الخطوة المتطورة بقبول واسع من قبل المطورين والوسطاء العقاريين والملاك وممثليهم، إضافة إلى الجهات الحكومية التي ترتبط بعلاقات عمل مع الدائرة، وشركات الإدارة العقارية ومكاتب أمناء التسجيل العقاري.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في «أراضي دبي»، ماجد المري، إن «الدائرة تواصل تبني أحدث التقنيات وتطوير أفضل المبادرات من أجل الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتوفير الخدمات بصورة سهلة لخدمة السوق العقارية في دبي»، لافتاً إلى أن «المبادرة الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة دبي، والوصول بها إلى واحدة من أذكى المدن في العالم، وذلك من خلال توفير أكبر عدد من الخدمات إلى جمهور المتعاملين».

وبيّن المري أن «من أهداف المبادرة، مواكبة التطور المتسارع في منظومة عمل اقتصاد دبي، فضلاً عن أنها ستساعد في زيادة فاعلية الوحدات التنظيمية في الدائرة، خصوصاً أنه لا يتعين على المتعاملين الانتظار إلى اليوم التالي لإتمام معاملاتهم، بل يمكنهم إتمام الإجراءات في اليوم نفسه للحصول على مخرجات الخدمة»، وأضاف أن «من شأن هذه المبادرة أن تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للإجراءات التي تقوم بها أقسام الدائرة، حيث أصبحت قادرة على توفير خدمات التصرفات العقارية من خلال مكاتب أمناء التسجيل العقاري ولساعات عمل متأخرة خلال أيام العمل».