«دبي للإحصاء»: انخفاض أسعار «السكن والكهرباء والوقود» 5.85% في يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.61% خلال يناير 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت أسعار كل من: «قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» بنسبة 5.85%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.55 نقطة، و«قسم النقل» بنسبة 6.21%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.66 نقطة، و«قسم السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 3.94%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، و«قسم الملابس وملبوسات القدم» بنسبة 10.52%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.22 نقطة، و«قسم الطعام والمشروبات» بنسبة 1.02%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، و«قسم الاتصالات» بنسبة 0.36%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، و«قسم الترفيه والثقافة» بنسبة 0.40%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم الصحة» بنسبة 0.22%.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر لكل من: «قسم المطاعم والفنادق» بنسبة 2.37%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، و«قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها» بنسبة 2.71%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، و«قسم التبغ» بنسبة 2.87%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، و«قسم التعليم» بنسبة 0.03%.

وفي المقارنة الشهرية، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يناير 2019 مقارنة ديسمبر 2018 بنسبة 1.28%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: «قسم النقل» بنسبة 6.84%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.75 نقطة، و«قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود» بنسبة 0.44%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.18 نقطة، و«قسم الطعام والمشروبات» بنسبة 1.11%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، و«قسم الترفيه والثقافة» بنسبة 4.75%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، و«قسم الملابس وملبوسات القدم» بنسبة 4.56%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، و«قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وتصليحها» بنسبة 0.29%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم الاتصالات» بنسبة 0.09%.

وارتفعت أسعار كل من: «قسم السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 0.12%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم الصحة» بنسبة 0.12%، و«قسم المطاعم والفنادق» بنسبة 0.11%.

بينما استقرت أسعار كل من: «قسم التبغ»، و«قسم التعليم» عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

1.02 % انخفاضاً في أسعار «قسم الطعام والمشروبات».