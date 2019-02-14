«الاقتصاد»: أولوية لتعليم الجيل المقبل من الإماراتيين المهارات الحديثة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ذكرت وزارة الاقتصاد أن حكومة الإمارات تعمل على تبني استراتيجيات مهمة من شأنها إحداث المزيد من التطور في صناعات الدولة التكنولوجية المتقدمة، والإسهام بالتالي في التنمية المستدامة الشاملة، مشيرة إلى أن هناك أولوية حكومية لكي يتعلم الجيل المقبل من الإماراتيين المهارات الحديثة مثل مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واللغات، للنجاح في بيئات العمل التي تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الحديثة.

وأفادت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «تسريع وتيرة نمو الصناعات التكنولوجية في الإمارات»، بأن الحكومة تركز على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بدخول الدولة حقبة «اقتصاد ما بعد النفط»، وعلى رأسها الاستراتيجيات الخاصة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، لافتة إلى أن إنتاج المواد والصناعات عالية القيمة، التي تتطلب مدخلات مبتكرة من البحوث والتطوير، يعد مجالاً سريع النمو وعاملاً مسهماً في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للدولة.