«المركزي»: 15 ثانية لتحويل أموال المتعاملين بين البنوك اعتباراً من يوليو

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة، تعديل أنظمتها لتسريع تحويل أموال المتعاملين، التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، بحيث لا تستغرق مدة التحويل بين البنوك سوى 15 ثانية، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده «المركزي» مع البنوك، أخيراً، استعرض فيه خطة تطويرية لعام 2019، بما يضمن تحسين الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع.

وذكر «المركزي» في خطته - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - أنه سيوفر منصّة إلكترونية حديثة تربط أنظمة البنوك بنظامه، بما يضمن توافر خدمات التحويل بين البنوك نفسها على مدار (24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع)، مشدداً على ضرورة تسريع البنوك لتعديل أنظمتها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، تجنباً لتطبيق غرامات تأخير تفرض على الطرف المتسبب فيه.

وأوضح «المركزي» أن استلام الأموال بين فترة ثانية و60 ثانية سيمر عبر نظام المصرف للتحويلات من دون غرامات، فيما سيتم فرض رسم بقيمة درهم واحد، عند استلام الأموال بين 61 ثانية و180 ثانية، الذي سيرتفع إلى خمسة دراهم حال جاء التحويل بعد 180 ثانية.

يشار أن المصرف المركزي عمل خلال السنوات الأربع الماضية على تسريع وتطوير أنظمة الدفع بشكل ملحوظ، وقام بتطوير البنية التشريعية والتقنية، بما يوفر بيئة آمنة ومضمونة للتحويل والمعاملات المالية، التي تعدّ الأفضل في المنطقة.