رفع وعي التجار بأهمية التزامهم بالفاتورة الضريبية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظمت إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل توعوية للمفتشين مع عدد من التجار وأصحاب المحال والرخص التجارية في إمارة دبي.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية، في اقتصادية دبي، عبدالعزيز التناك، إن الندوة تهدف إلى تعريف وتمكين المفتشين بجميع ما يتعلق بالفاتورة الضريبية بما يعزز جودة وكفاءة الإجراءات التفتيشية في ما يتعلق بالفاتورة الضريبية، ومتابعة الدور الميداني لمفتشي اقتصادية دبي من حيث العمل على التأكد من سلامة وصحة الإجراءات المتبعة من قبل التجار وتوعيتهم بكل ما يتعلق باشتراطات والتزامات وقوانين الضريبة المطبقة.

وأضاف التناك أنه تم تكثيف الزيارات التفتيشية التوعوية على المناطق التي اشتكى منها المستهلكون والتجار بعدم إلمامهم بمتطلبات واشتراطات الفاتورة الضريبية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، تمت تغطية منطقة حتا في دبي بالكامل سعياً إلى تثقيف جميع التجار بأهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات حفاظاً على حقوقهم وحقوق المستهلكين.