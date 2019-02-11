59 % من شركات دبي متفائلة بتحسّن الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الأول من 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت 59% من الشركات في دبي تفاؤلها بتحسّن الأوضاع الاقتصادية في الربع الأول من 2019، مقابل 41% في الربع الأول من عام 2018، في حين توقعت 34% استقرار الأوضاع الاقتصادية، وذلك بحسب نتائج مؤشر ثقة الأعمال للربع الرابع من عام 2018، الذي تصدره اقتصادية دبي، ويلخص ردود مجتمعات الأعمال وأصحاب الشركات إزاء توقعات الأعمال والمبيعات في دبي.

وأظهرت النتائج انخفاض نسبة الشركات، التي تتوقع تراجعاً في الأوضاع الاقتصادية من 8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 7% في الربع الأول من عام 2019.

المبيعات والأرباح

وأكدت اقتصادية دبي أن نظرة الشركات في دبي لعام 2019 كانت بثقة أفضل وأكثر إشراقاً على المبيعات والأرباح، ويعود ذلك لأسباب عدة، أبرزها: الإنفاق المستدام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، والمبادرات التي تقودها حكومة دبي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وإيجاد فرص اقتصادية جديدة لتحقيق الأهداف المحددة في «خطة دبي 2021»، كما تنبأت الشركات الكبيرة وقطاع التصنيع بزيادة الطلب في الربع الأول من عام 2019، وتنامي مشروعات السياحة الموسمية، والمشروعات التي تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار والصناعة والصادرات في الإمارة.

وبحسب المؤشر، فإن الربع الأخير من عام 2018 شهد تحسّناً في مؤشر ثقة الأعمال، إذ بلغ 126.2 نقطة، بزيادة 10.2 نقاط على الربع الأخير من عام 2017، الذي بلغ 116 نقطة، وبزيادة بلغت 7.7 نقاط، مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، الذي شكل 118.5 نقطة. وجاء هذا التفاؤل مدفوعاً بتوقعات تحسّن العائدات في معظم المعايير، وهي: طلبات الشراء الجديدة، والإيرادات، والأرباح.

الطلب و«إكسبو»

وأكدت اقتصادية دبي أن الارتفاع الموسمي في الطلب، ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، أديا إلى نظرة أقوى للعائدات والأرباح. وتظهر توقعات العائدات زيادة على أسس سنوية، وربع سنوية، إذ ارتفع صافي الرصيد من 26% في الربع الأول من عام 2018، و42% خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 52% في الربع الأول من عام 2019.

كما ارتفع صافي رصيد أحجام المبيعات إلى 47% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 22% في الربع الأول من عام 2018، و34% في الربع الأخير من عام 2018.

الصناعات التحويلية

ويعدّ قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ثقة بالمعايير التالية: الإيرادات، والمبيعات، والتوظيف، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة.

كما تعدّ شركات التصنيع الأكثر تفاؤلاً بشأن خططها التوسعية للربع الأول من عام 2019، بواقع 52%، مقابل 47% للشركات التجارية، و45% لشركات الخدمات.

وفي الوقت ذاته، تسعى 42% من شركات التصنيع إلى تحديث التكنولوجيا، مقارنة بـ35% لشركات الخدمات، و27% للشركات التجارية.

الأكثر تفاؤلاً

ويتصدر قطاع الخدمات طليعة الشركات الأكثر تفاؤلاً بشأن أسعار البيع، وأبرزها الشركات السياحية والضيافة، التي تشمل الخدمات المتعلقة بالسفر وتأجير السيارات، فضلاً عن توقعاتها الإيجابية بشأن ارتفاع حجم الخدمات المقدمة في الربع الأول من عام 2019.

وفي قطاع التجارة، سجلت شركات أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات تفاؤلاً بشأن حجم التداول خلال الربع الأول من عام 2019، مدعوماً بالطلب المتزايد من المتعاملين الحاليين والجدد.

وحافظت الشركات الكبيرة على توقعات أقوى للربع الأول من عام 2019، مقارنةً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ سجلت نتائج المؤشر 131.2 و118.8 نقطة على التوالي.

حجم المبيعات

توقعت 55% من الشركات زيادة في حجم المبيعات، بسبب نمو الطلب وحركة السياح، بينما توقعت 31% من الشركات استقراراً في حجم المبيعات.

وانخفضت توقعات الشركات بالنسبة لارتفاع أسعار البيع، مقارنة بالربع الأول من عام 2018، ويرجع السبب الرئيس إلى المنافسة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.