«غرفة دبي» تطلق برنامجاً خاصاً لدعم المشروعات الناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، عن إطلاق «برنامج تدريب المشاريع الناشئة الخاص بالمنتدى العالمي الإفريقي الأعمال»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يتضمن سلسلة من المراحل لتعزيز الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والقارة الإفريقية في مجال المشروعات الناشئة.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنطلق خلال بعثة تجارية للمشاركة في قمة التقنية الإفريقية، التي ستعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، حيث يشمل البرنامج تنظيم مسابقة «غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية - الإفريقية» في كيغالي، بمشاركة من 10 شركات ناشئة إماراتية، و10 شركات ناشئة إفريقية.

وأضافت أن المسابقة تشكل بيئة مبتكرة للتعاون بين الشركات الناشئة الإماراتية والإفريقية، لتطوير الأفكار الإبداعية المبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قبيل انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي ستنظمه «غرفة دبي» أواخر العام الجاري، إذ سيقوم بعد ذلك موجهون وخبراء مختصون بتدريب الشركات الناشئة المتأهلة للمشاركة في البرنامج بناءً على برنامج تدريبي متخصص، يتم اختياره وفق الأفكار التي يطرحها المشاركون في المسابقة، التي ستقام في العاصمة الرواندية كيغالي.

وأشارت الغرفة في بيانها، إلى أن 20 شركة إماراتية وإفريقية ناشئة ستستعرض أفكارها المبتكرة، ضمن خمسة فرق عمل مؤلفة من أربع شركات، حول كيفية إدارة البرنامج التدريبي التوجيهي، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منه عبر تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.

وستضع المسابقة تصورات للبرنامج التدريبي وملاءمته لمتطلبات الشركات الناشئة، ليكون أول برنامج من نوعه تقوم فيه الشركات الناشئة بتحديد آليته وطريقة التدريب والتوجيه والإرشاد، ليقوم المدربون والموجهون بعد اختيار الشركات المتأهلة بإدارة البرنامج.