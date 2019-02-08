«طاقة» تسجل أرباحاً عائدة لمساهميها بـ 396 مليون درهم في 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة، مسجلة ارتفاعاً في الأرباح العائدة للمساهمين من 160 مليون درهم في نهاية عام 2017 إلى 396 مليون درهم العام الماضي، بزيادة نسبتها 148%، موضحة أنه ساعد على تحقيق ذلك الأداء التشغيلي المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في الشركة، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في أوروبا.

وذكرت «طاقة» في بيان أنها سجّلت أيضاً زيادة في حجم الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 6% مقارنةً بعام 2017 على خلفية إنتاج الشركة من النفط والغاز في العراق على مدار عام بأكمله، مقابل ستة أشهر من الإنتاج فقط عام 2017.

ومن منظور تشغيلي، واصلت شركة «طاقة» تحقيق أداء تشغيلي متميز في أعمال قطاعي إنتاج الماء والكهرباء بإجمالي إنتاج يبلغ 89.992 غيغاواط في الساعة من الكهرباء و246.556 مليون غالون إمبراطوري من إجمالي المياه المحلاة.

كما ارتفع معدل توافر الموارد التقنية لمحطات توليد الكهرباء من 92.1% عام 2017 إلى 93.1% عام 2018، ويرجع ذلك في الأساس إلى الأداء التشغيلي الثابت لشركة «طاقة» في الإمارات وإفريقيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «طاقة»، سعيد مبارك الهاجري، إن «الشركة أنهت أعمالها للعام الماضي بنتائج رائعة وحققت نمواً كبيراً في إجمالي الإيرادات، مدفوعة برؤية واضحة والتزام قاطع من قِبل إدارة الشركة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«طاقة»، سعيد حمد الظاهري، إن «أداء الشركة عام 2018 يوضح أننا نفي بالتزاماتنا تجاه المساهمين».

148 %

زيادة في الأرباح

العائدة لمساهمي

الشركة.