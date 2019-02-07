«دار التأمين»: اقتراح بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دار التأمين، أمس، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 10.64 ملايين درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 28.9% مقارنةً بعام 2017، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية للمرة الأولى منذ التأسيس، خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن إجمالي الأقساط المكتتبة سجل انخفاضاً خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، حيث وصل إلى 210.88 ملايين درهم، مقارنة بـ219.47 مليون درهم سُجلت خلال عام 2017.

أما بالنسبة إلى صافي المطالبات المتكبدة خلال عام 2018، فقد سجلت انخفاضاً إيجابياً بنسبة 20.84% إلى 84.44 مليون درهم، مقابل 106.67 ملايين درهم خلال عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة «دار التأمين»، محمد عبدالله القبيسي، إنه «على الرغم من المنافسة الشديدة والضغوط المرتفعة على تكاليف الدخل، فقد حققت الشركة نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام بنسبة 28.9%، ويعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية المنفذة في جميع الأعمال».