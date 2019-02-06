«موانئ دبي العالمية» تناول 71.4 مليون حاوية نمطية خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، عن مناولتها 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال العام الماضي، مسجلة زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 1.9%، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.9%.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية»، في بيان، أن أحجام المناولة الإجمالية سجلت ثباتاً في الربع الرابع من عام 2018، على الرغم من انخفاض الأحجام في الإمارات والمقارنات السنوية الصعبة، حيث نمت الأحجام بنسبة 10.3% في الربع الرابع من عام 2017، مشيرة إلى أن إقليم الإمارات قام بمناولة 15 مليون حاوية نمطية في العام الماضي، بانخفاض سنوي نسبته 2.7%.

أما المحطات الموحدة التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، فقامت بمناولة 36.8 مليون حاوية نمطية في عام 2018، محققة تحسناً في أدائها بنسبة 0.8% على أساس التقارير المحاسبية، ونمواً سنوياً بنسبة 1.4% على أساس المقارنة المثلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا قيام محفظة أعمالنا العالمية بتحقيق النمو بالنظر إلى الأداء القوي في العام السابق، وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية»، مضيفاً: «شهدت محطاتنا في أوروبا والأميركيتين نمواً قوياً مع تحسن الأداء في (لندن غيتواي) في المملكة المتحدة و(ياريمشا) في تركيا و(برنس روبرت) في كندا».

وبالنسبة لإفريقيا، ذكر بن سليم، أن «محطات (دكار) في السنغال و(السخنة) في مصر، أسهمت في المحافظة على قوة الأداء بالمنطقة».

أما في إقليم الإمارات، فأوضح أن «انخفاض أحجام المناولة يعود إلى خسارة الأحجام ذات هامش الربح المنخفض، حيث واصلنا تركيزنا على مناولة البضائع التي تحقق هامش ربح مرتفعاً، وعلى المحافظة على الربحية».

وتابع بن سليم: «أحرزنا في عام 2018 تقدماً ملموساً في تعزيز عروض منتجاتنا وتنويع أعمالنا لتشمل نطاقاً أوسع من سلسلة التوريد العالمية، وتقديم حلول أكثر ذكاءً على المدى الطويل لأصحاب البضائع».

وقال إنه «بالتطلع إلى عام 2019، نتوقع أن تستمر محفظة أعمالنا في تحقيق النمو، وسنواصل تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي وإدارة النفقات والاستثمار المنضبط، كي نظل الشريك التجاري المفضل»، مشيراً إلى أنه «بالنظر إلى الأداء الثابت لأحجام المناولة عبر محفظة أعمالنا العالمية، فإننا في وضع يؤهلنا لتلبية توقعات السوق لأداء الشركة المالي لعام 2018».