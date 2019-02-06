10 مؤتمرات دولية جديدة ترفد اقتصاد دبي بـ 700 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن فوزه بحق استضافة 10 مؤتمرات دولية جديدة، بين عامي 2019 و2022، متوقعاً أن يحضر تلك المؤتمرات 37 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ضخها نحو 700 مليون درهم في اقتصاد الإمارة.

وأوضح المركز، في بيان، أن أبرز الفعاليات المقامة، خلال العام الجاري، تشمل مؤتمرين متخصصين في قطاع الفضاء، يستضيفهما مركز محمد بن راشد للفضاء في «دبي التجاري العالمي».

وأضاف أنه في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، لتشجيع الشباب على الاهتمام بمجال علوم الفضاء والتكنولوجيا، من المتوقّع أن يصل عدد حضور المؤتمر الرابع للمهنيين الشباب في مجال الفضاء (YPS)، الذي يقام في أكتوبر 2019، إلى 2500 شخص.

وذكر أن فعاليات الدورة الـ22 من ندوة الإنسان في الفضاء، للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، ستقام في نوفمبر 2019، حيث تقام هذه الفعالية للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في إطار جهود مركز محمد بن راشد للفضاء، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة لعلوم وأبحاث الفضاء.

وأفاد المركز بأن مؤتمرات عام 2020، تشمل الندوة العالمية السادسة لأبحاث النظم الصحية، التي يتوقع أن يحضرها 2500 شخص، لافتاً إلى أن هذه الفعالية فرصة للجمع بين صنّاع السياسات والباحثين والممارسين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الأفكار حول تعزيز وتطوير السياسات الصحية، وأبحاث النظم (HPSR) في المنطقة.

وفي إضافة جديدة لقائمة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي القوية، في قطاع الرعاية الصحية، ذكر المركز أن عام 2020 سيشهد، أيضاً، إقامة المؤتمر الـ40 للجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية، الذي من المتوقع أن يشارك في فعالياته نحو 3000 شخص، من العاملين والمتخصصين في أمراض المسالك البولية، من جميع أنحاء العالم.

وبين أن قائمة المؤتمرات الجديدة لعام 2021، تضم المؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول، الذي سيشهد مشاركة 10 آلاف من المهنيين والخبراء في قطاعي النفط والغاز من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي، الذي سيشارك فيه ما بين 8000 و10 آلاف شخص، علاوة على مؤتمر الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي 2021، الذي يستضيف 5000 شخص من العاملين في مجال العلاج الطبيعي عالمياً.

ووفقاً للمركز، تشمل الفعاليات الرئيسة الأخرى لعام 2021 مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية لدول المحيط الهادئ الآسيوية، والدورة الخامسة من أسبوع الجغرافيا المكانية، الذي تنظمه الجمعية الدولية للتصوير والاستشعار عن بعد، فيما يجمع عام 2022 وكالات الفضاء الرائدة في العالم، والباحثين، في مؤتمر عمليات الفضاء الدولي (سبيس أوبس 2022). وقال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «فوز المركز بتلك المؤتمرات الجديدة، يسلط الضوء على جاذبيته كوجهة لاستضافة فعاليات الأعمال، بما يمتلكه من إمكانات وقدرات تناسب متطلبات المشاركين في المؤتمرات الدولية والمعارض التجارية الكبرى، القادمين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن «الموقع الاستراتيجي لمركز دبي التجاري العالمي في قلب دبي، إحدى أكثر المدن اتصالاً بالعالم، والمدينة الأعلى في معدلات الزيارة عالمياً، إلى جانب قدرة المركز على استقطاب كبار المتخصصين في مختلف مجالات الأعمال عبر مختلف القطاعات، يشكلان عاملين مساعدين في تعزيز مكانتنا كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال». وأكد جلفار أن «تنوّع أجندة الفعاليات، من عام 2019 إلى عام 2022، سيدعم سمعة المركز ومكانته كمركز تجاري عالمي ووجهة للأعمال على مستوى العالم».

- ماهر جلفار:

«تنوّع أجندة

الفعاليات، من 2019

إلى 2022، يدعم

سمعة المركز

ومكانته».

- مؤتمران متخصصان في قطاع الفضاء ضمن أبرز الفعاليات المقامة خلال 2019.