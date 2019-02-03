انطلاق حملة التوعية بالفاتورة الضريبية في أسواق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ اليوم، في أسواق إمارة أبوظبي، الحملة التوعوية حول معايير الفاتورة الضريبية، وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل الأعمال المسجلة كافة في نظام ضريبة القيمة المضافة حفاظاً على حقوق المستهلكين، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من الـ28 من شهر يناير الماضي، للتواصل المباشر مع المستهلكين وتجار التجزئة للتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية والشروط القانونية الواجب توافرها بالفاتورة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى بالدولة.

وتستمر الحملة التي تنظمها الهيئة، تحت شعار «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الجاري بمعظم المناطق التجارية في مدينة أبوظبي وتستأنف خلال الأسبوع المقبل في العين، والظفرة، ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الربع الأول من العام الجاري في إمارات الدولة كافة بشكل متتابع أسبوعياً.

وقال مدير عام الهيئة، خالد علي البستاني، في بيان صحافي أمس، إن «الحملة الجديدة التي أطلقتها الهيئة تأتي ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها الهيئة لتشجيع الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال إطلاق حملات متنوّعة لرفع مستوى الوعي بكل القطاعات المعنية بالنظام الضريبي».

وأوضحت الهيئة أنه يتم خلال الحملة الموجهة لمتاجر التجزئة، التأكد من التزام كل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية.

وأشارت إلى أنه يتم كذلك التأكيد على المستهلكين بضرورة التمسك بالحصول على الفواتير الضريبية عند دفعهم أية مبالغ لمنافذ البيع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأن الفاتورة الضريبية حق لا يجب التنازل عنه لعدم إعطاء الفرصة للبعض لمحاولة التربح بشكل غير قانوني باستغلال تطبيق النظام الضريبي.

الحملة ستتواصل خلال الربع الأول من 2019 في إمارات الدولة كافة بشكل متتابع أسبوعياً