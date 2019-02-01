12 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» في 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بلغ 12 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 10%، مقارنة بعام 2017، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 19.4 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات ثمانية مليارات درهم لعام 2018.

وتفصيلاً، أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 12 مليار درهم خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 10%، مقارنة بعام 2017، فيما بلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.06 درهم، مقارنة بـ0.96 درهم عام 2017.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، بلغت الإيرادات التشغيلية 19.4 مليار درهم خلال العام الماضي، وهي مشابهة لإيرادات المجموعة عام 2017، التي شملت أرباحاً استثمارية وعقارية استثنائية.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات ثمانية مليارات درهم لعام 2018، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بعام 2017.

وبلغ إجمالي الأصول 744 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت القروض والسلفيات 353 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7%، في حين بلغت ودائع العملاء 465 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18%.

وحققت المجموعة مستوى جيداً في جودة الأصول، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، بينما بلغ معدل تغطية المخصصات 110%.

كما حققت المجموعة ربحية جيدة؛ إذ بلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 16.2%، مقارنة بـ14.6% في نهاية ديسمبر 2017.

وحافظت المجموعة على رسملة جيدة ومريحة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، حيث بلغ معدل حقوق الملكية، الشق الأول 14.0% أو 12.4% بعد احتساب توصيات توزيع الأرباح.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، إن «النتائج المالية المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول في 2018 تأتي لنختتم بها عاماً حافلاً بالإنجازات، والتي شملت إتمام عملية توحيد الأنظمة التقنية بنجاح في ديسمبر الماضي، وبذلك تكون مسيرة الاندماج قد اكتملت محلياً خلال أقل من عامين، ما يمثل إنجازاً بارزاً وسابقة لم تحدث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من قبل».

وأضاف سموه: «شهدت عمليات بنك أبوظبي الأول في عامه الثاني نجاحات كبيرة، من أهمها حصولنا على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمالنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة»، مشيراً إلى أن «البنك قام في الربع الأخير من عام 2018 باعتماد منصة الدفع الرقمي لحكومة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في الإمارة، الأمر الذي يسهم في دعم رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 2021)».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عبدالحميد سعيد، إن «البنك سجل نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، حيث واصل تحقيق أفضل عوائد للمساهمين، كما واصل البنك ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الدولة والمنطقة في خدماته المصرفية المؤسسية وللأفراد على حد سواء، إضافة إلى مواصلة التوفير في النفقات التشغيلية والحفاظ على نسب قوية لرأسمال، والسيولة وإدارة المخاطر».

- ارتفاعاً في صافي

الأرباح خلال 2018.

10 %