انخفاض أسعار الوقود للشهر الثالث على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

واصلت أسعار الجازولين بمشتقاته الثلاثة التي تشمل «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، تراجعها للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أدنى مؤشراتها السعرية خلال فبراير المقبل، مقارنة بالأشهر الـ13 الماضية، وذلك بانخفاض تصل قيمته إلى خمسة فلوس للتر، اعتباراً من الأول من فبراير 2019، وذلك بحسب الأسعار المعلنة على صفحات مواقع شركات توزيع الوقود اليوم، التي أعلنت عن أسعار جميع أنواع الوقود شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر الوقود فئة «سوبر 98» من درهمين خلال يناير الجاري إلى 1.95 درهم في فبراير المقبل، في ما تراجع سعر لتر الوقود فئة «خصوصي 95» من 1.89 درهم إلى 1.84 درهم، كما تراجع سعر لتر وقود «إي بلس 91» من 1.81 درهم إلى 1.76 درهم، بتراجع قيمته خمسة فلوس لكل فئة.

بدوره، انخفض سعر لتر وقود الديزل من 2.3 درهم في يناير الجاري إلى 2.28 درهم ابتداء من الأول من فبراير المقبل.

وتحدد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري من خلال لجنة متابعة أسعار الوقود، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط سواء صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.