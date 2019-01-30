«بايونير» تطلق راديو سيارة جديداً

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «بايونير» اليابانية عن إطلاق راديو السيارة SPH-10BTالجديد، الذي يتناسب مع فتحة DIN، ويوفر قاعدة إرساء قوية ومتينة للهواتف الذكية، وبالتالي يتمكن المستخدم من تثبيت الهاتف الذكي بأمان في لوحة القيادة.

وأوضحت الشركة أنه يتم الاتصال مع الراديو الذي يبلغ سعره 150 دولاراً عن طريق تطبيق «بايونير» المجاني، الذي يعمل عن طريق تقنية «بلوتوث»، إضافة إلى إمكانية توصيل الهاتف الذكي عن طريق «الكبل».

وأضافت أنه يمكن التحكم في هاتف «آي فون» من شركة «أبل» عن طريق أربعة أزرار بالراديو، في حين يمكن التحكم بالهواتف العاملة بنظام التشغيل «آندرويد» عن طريق التطبيق فقط، علاوة على توافر وظيفة التحكم عن طريق الأوامر الصوتية.

وأشارت «بايونير» إلى توافر منفذ USB مدمج لنقل البيانات وشحن الهواتف الذكية، مبينة أنه للحماية من السرقة يعتمد جهاز الراديو الجديد على الواجهة القابلة للخلع، فضلاً عن إمكانية دمج كاميرا الرجوع للخلف في الجهاز بشكل اختياري.