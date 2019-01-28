مطار دبي الدولي يحتفظ بصدارة أكثر مطارات العالم ازدحامًا في عدد المسافرين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم







احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار الى 89.1 مليون مسافر في 2018. وبعيداً عن أرقام المسافرين، فقد حظي مطار دبي الدولي بعام ناجح على مستوى خدمة العملاء بتحقيق أوقات انتظار أقصر وتوفير مرافق جديدة تجارية وترفيهية لتعزيز تجربة المسافرين. ( رابط للرئيس التنفيذي يتحدث عن إنجازات مطارات دبي في 2018)



وذكر التقرير الصادر عن مطارات دبي ان اجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفًا و387 مسافرا (بارتفاع نسبته 1%) مقارنة بالعام 2017. واستطاع المطار تجاوز حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي وذلك في شهر يوليو حيث بلغ الرقم (8.2 ملايين مسافر) وشهر أغسطس (8.4) ملايين مسافر مما جعله الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار منذ تأسيسه في العام 1960.



أهم الوجهات:

احتفظت الهند بتصدرها لقائمة اكثر الوجهات تعاملا مع مطار دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت 12 مليونا و279 ألفًا و485 مسافرا، بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين، بينما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة حيث سجلت 6 ملايين و471 ألفًا و142 مسافرًا، تلتها المملكة المتحدة بفارق بسيط حيث سجلت 6 ملايين و284 ألفًا و771 مسافرًا. ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة تأتي الولايات المتحدة (3 ملايين و205 آلاف و524 مسافرًا). واحتلت الصين قائمة الأسواق المهمة برقم بلغ (3 ملايين و512 ألفًا و75 مسافرًا) بارتفاع يبلغ 6% وروسيا (مليون و533 ألفًا و654 مسافرًا) بارتفاع يبلغ 14.5%.



أما فيما يتعلق بالمدن الأكثر نشاطا مع مطار دبي، فقد تصدرت لندن أكثر الوجهات تعاملا مع المطار، حيث سجلت 3 ملايين و817 ألفًا و889 مسافرًا، بينما جاءت مدينة مومباي في المرتبة الثانية (2 مليون و540 ألفًا و750 مسافرًا)، تلتها الكويت (2 مليون و194 ألفًا و576 مسافرًا).



وشكلت أوروبا الشرقية أسرع المناطق نمواً بنسبة نمو تبلغ 16.7%، تلتها رابطة الدول المستقلة بنسبة 12.9%، ثم أفريقيا بنسبة 9.8%.



رحلات الطيران

احتفظت حركة الطيران خلال العام الماضي بثباتها النسبي بعدد 408 آلاف و251 رحلة (بانخفاض 0.3%)، بينما شهد متوسط عدد المسافرين في الرحلة زيادة طفيفة ليصبح 226 مسافرًا (1.3%) سنوياً.



أوقات الانتظار: انخفضت أوقات الانتظار بمتوسط نسبته 28%* في عام 2018، بفضل تطبيق التقنيات والأنظمة الحديثة، على رأسها البوابات الذكية التي طبقتها إدارة (إقامة دبي) لتسهيل مرور المسافرين عبر هذه البوابات التي تعتبر من الأفضل عالميا.



الشحن

تعامل مطار دبي الدولي مع ما مجموعه 2 مليون و641 ألفًا و383 طناً من البضائع (بانخفاض 0.5%) على مدار عام 2018 مقارنة بالعام 2017.



نقل الحقائب

اما على صعيد الحقائب فقد تعامل نظام الحقائب في مطار دبي الذي يعتبر الأطول من نوعه في العالم ( 175 كلم) مع 74 مليونا و 900 الف حقيبة في العام 2018 بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة مع العام 2017 .



