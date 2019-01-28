«اقتصادية أبوظبي» تصادر 2523 قطعة مستحضرات تجميل مقلدة ومغشوشة

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 2523 قطعة من مستحضرات التجميل المقلدة والمغشوشة خلال حملة تفتيشية نفذتها في مراكز تسوق بمدينة أبوظبي أمس.

وأفادت الدائرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم خلال الحملة التي نفذتها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، تحرير مخالفات لأصحاب المحال، بهدف محاربة الغش والتقليد التجاري، وحفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية.

وأكد «مركز أبوظبي للأعمال» التابع للدائرة، الحرص على متابعة كل الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في أبوظبي، والقضاء عليها.

وشدد المركز على أهمية تكثيف الدائرة للزيارات الميدانية والحالات التفتيشية المفاجئة لمراقبة الأسواق، والاستفادة من الشكاوى التي يتم استلامها من قبل المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.

وطالب بتفاعل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي مع الجهود التي تبذلها الدائرة للتصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري في الإمارة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للجهات المعنية.يشار إلى أنه وفقاً لجدول مخالفات الدائرة، فإنه يعاقب بغرامة تراوح بين 5000 درهم و20 ألف درهم وتصل إلى حد إغلاق المنشأة، كل من يبيع أو يعرض للتداول، أو يحوز بقصد البيع، منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو موضوعة بغير حق، مع علمه بذلك، وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة، أو مقلدة، أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك.