32.69 مليار درهم قيمة علامة «أدنوك» التجارية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن اختيار علامتها التجارية «هويتها»، الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط بقطاع الأعمال (B2B)، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن وكالة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تعد «أدنوك» أول شركة نفط وغاز إقليمية يتم تصنيفها ضمن تقرير «براند فاينانس جلوبال 500» السنوي، حيث تم تقييم علامتها التجارية بـ8.9 مليارات دولار (نحو 32.69 مليار درهم).

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «(أدنوك) تعمل على تنفيذ نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز».

وأضاف: «الدخول القوي لـ(أدنوك) كأول شركة من قطاع النفط والغاز في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة، يعد مؤشراً إلى التقدم الكبير الذي تحققه الشركة مستندة إلى تاريخها العريق، والجهود المخلصة لكوادرها السابقين والحاليين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«براند فاينانس»، ديفيد هيج، إن «إدراج (أدنوك) ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية في العالم يأتي نتيجة لالتزامها بأن تصبح نموذجاً لشركات النفط الوطنية في المستقبل، وانعكاساً للدور المهم الذي تقوم به في تحفيز ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي».

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال سجل نتائج يشمل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال، ويتم استخدامها لتحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.