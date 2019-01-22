الناقلات الوطنية تشغّل 1251 رحلة جوية يومياً في ديسمبر

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أفادت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات «أو إيه جي» بأن الناقلات الوطنية «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، سيّرت في الإجمال 38 ألفاً و785 رحلة جوية منتظمة إلى مختلف المطارات العالمية خلال ديسمبر الماضي، موضحة أن متوسط عدد الرحلات التي شغلتها تلك الناقلات بلغ نحو 1251 رحلة يومياً، و51 رحلة كل ساعة.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركة طيران الإمارات شغلت وحدها 16 ألفاً و549 رحلة خلال ديسمبر 2018، تلتها شركة الاتحاد للطيران بتسيير 7703 رحلات، فيما شغلت «فلاي دبي» 7216 رحلة، بينما بلغ إجمالي عدد رحلات شركة العربية للطيران 7317 رحلة منتظمة من مراكز عملياتها الجوية في الشارقة ومصر والمغرب.

إلى ذلك، كشفت بيانات «أو إيه جي» أن إجمالي عدد الرحلات الجوية المنتظمة لجهة المغادرة فقط من أبرز المطارات الإماراتية، وصل إلى 25 ألفاً و140 رحلة جوية مغادرة خلال ديسمبر الماضي.