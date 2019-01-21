ملتقى القطاع الخاص الإماراتي - السوري يبحث التعاون بين رجال الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

نظّم اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، في فندق «سانت ريجنس» بأبوظبي، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي - السوري، وذلك لبحث إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم السوريين، وبحث أهم الفرص المتاحة، بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة.

وركز الملتقى على التعريف بالقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الفرص المتاحة في القطاع الخاص السوري، ومنها التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة البديلة.

وشهد الملتقى، استعراض أهم الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة للمستثمرين الإماراتيين، التي قدمها رؤساء ومديرو الغرف السورية ورجال الأعمال السوريون الذين تحدثوا عن قطاعات الاستثمار الواعدة والخصبة، مثل الاستثمار في القطاع السياحي، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة، وقطاع الطاقة البديلة، والتبادل التجاري من خلال الصادرات، وتنظيم المعارض الاقتصادية، وقطاع البناء والتشييد، مؤكدين تطلّعهم لتأسيس شراكات تجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والسوري، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات تجارية واستثمارية حيوية.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، في مستهل كلمته الترحيبية، اهتمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدولة الإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص السوري، مشيراً إلى أهمية الشراكات التجارية المختلفة في شتى القطاعات الاستثمارية، بين مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص لدى الجانبين.

ولفت إلى أن تنظيم ملتقى القطاع الخاص الإماراتي - السوري، الذي جمع حشداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والسوريين، يأتي في إطار استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها تأسيس شراكات تجارية ومشروعات جديدة. كما يعد فرصة سانحة للمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال، لعقد لقاءات مثمرة في ما بينهم، تتيح مجالات الاطلاع والتعرف عن كثب الى مزايا بيئة الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس الوفد التجاري السوري، أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية، محمد حمشو، أن زيارة وفد القطاع الخاص السوري تأتي للعمل على فتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة، داعياً فعاليات ومجتمع الأعمال في القطاع الخاص الإماراتي إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سورية.