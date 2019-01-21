«كابيتال إيكونومكس»: 3.5% نمواً متوقعاً في اقتصاد الإمارات خلال 2019

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

توقعت شركة «كابيتال إيكونومكس» البريطانية أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قدره 3.5% خلال العام الجاري، وهو أعلى من معدل النمو المتوقع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 والبالغ 2.8%.

وتفصيلاً، توقع تقرير حديث لشركة «كابيتال إيكونومكس» البريطانية، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قدره 3.5% خلال العام الجاري، و3.3% في عام 2020، مقارنة بـ3% في عام 2018، فيما توقعت تراجع معدلات التضخم على نحو كبير إلى 0.3% خلال العام الجاري، ووصوله إلى 2% في العام المقبل مقارنة بـ3% في العام الماضي و2% في عام 2017.

كما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً قدره 2.8% خلال العام الجاري مقارنة بنحو 3.3% نمواً اقتصادياً في عام 2018.

وأوضح التقرير أن انتعاش اقتصاد دول المنطقة سيتأثر سلباً خلال عام 2019، على الرغم من أن البيانات الصادرة أخيراً عن دول المنطقة تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام، وهي أسرع وتيرة نمو منذ نهاية عام 2015.

وأفاد بأن ميزان الحساب الجاري سيواصل تحقيق فائض خلال العام الجاري في كل من الإمارات والسعودية والكويت، مشيراً إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية ستمثل لتلك الدول حاجز صد يحول دون تعرضها لأي انتكاسات اقتصادية محتملة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قدره 1.3% خلال العام الجاري، و1% في العام المقبل مقارنة بـ2.5% عام 2018.

وبالنسبة لشمال إفريقيا، توقعت «كابيتال إيكونومكس» في تقريرها نمو الاقتصاد المصري 5.8% في العام الجاري و6% في عام 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام الماضي.