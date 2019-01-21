«تاجر» تمكّن شقيقتين من تأسيس مشروع للحلويات

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

ذكرت اقتصادية دبي، أنها أطلقت رخصة «تاجر» في إطار حرصها على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، مشيرة إلى أن هذه الرخصة مكّنت شقيقتين من تأسيس مشروع «ذا بالمز ديزيرتس» للحلويات.

وأوضحت أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة «تحضير الوجبات الخفيفة» التي تعمل في مجال تحضير وبيع الحلوى والحلويات الشعبية، والفطائر والمعجنات وتجهيزها، والعصير، وتحضير الحلويات والسكاكر، إضافة إلى بيع الشطائر والمثلجات.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الشقيقتين، ميثاء وآمنة طارق الورشو، تعتبران الطبخ عالماً خيالياً يمكن الإبداع فيه، حيث يستهويهما منذ الصغر، عندما كانتا تساعدان والديهما في الطبخ.

ونقلت اقتصادية دبي عن الشقيقتين قولهما: «نرى أن مشروع (ذا بالمز ديزيرتس) للحلويات حالة إبداعية مثل الرسم والغناء، إذ يمكننا من خلاله أن نبتكر ونستمتع بطريقتنا الخاصة»، مضيفتين أن «الطبخ له فنون خاصة وأسرار، وبالأخص الحلويات، حيث إن مجاله فيه الكثير من التحديات والابداع، وتحضير الحلويات يجعلنا نبدع ونبتكر وصفات جديدة».

وتابعت الشقيقتان أنه «قبل افتتاح المشروع شاركنا في صنع الوصفات المختلفة من الحلويات للأصدقاء والأهل، مع البحث الدائم عن وصفات جديدة من مختلف الدول والثقافات لإضافة اللمسات العربية عليها، وكنا نجرب وصفات جديدة لتوسيع نطاق المعرفة بالنكهات والحلويات، إلى أن تمكنا من إطلاق مشروعنا».

وقالت آمنة: «تمكنا من خلال (ذا بالمز ديزيرتس) من تقديم تشكيلة واسعة من الحلويات المختلفة التي ترضي جميع أذواق ورغبات شرائح الجمهور، حيث نقدم حلويات باردة وحارة، ونضيف صنفاً جديداً مع كل موسم»، لافتة إلى أن «قائمة المنتجات المقدمة تتميز بالمكونات العربية والعضوية». يشار إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أصدر 1781 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة عام 2017 حتى 17 يناير الجاري.

1781

رخصة «تاجر» أصدرتها اقتصادية دبي منذ إطلاق المبادرة.