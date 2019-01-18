«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى عمّان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عزمها تشغيل طائرة «A380» العملاقة بين دبي وعمّان في موسم الصيف، لتلبية طلب العملاء المتنامي على السفر خلال تلك الفترة.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها ستخدم إحدى رحلاتها اليومية الثلاث (الرحلة ئي كيه 903/‏‏‏904) بين مطاري دبي والملكة علياء الدوليين بالطائرة العملاقة، وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو إلى 26 أكتوبر 2019.

وأشارت الناقلة إلى أن هذه المرة الأولى التي تخدم فيها «طيران الإمارات» رحلات منتظمة بهذا الطراز من الطائرات إلى العاصمة الأردنية، بعد أن شغلت إحدى طائراتها ذات الطابقين في رحلة لمرة واحدة إلى عمّان في سبتمبر 2016.

وأوضحت الشركة أن رحلة «طيران الإمارات - ئي كيه 903» تغادر مطار دبي الدولي الساعة الثانية بعد الظهر، لتصل عمّان الساعة 3:55 عصراً، بينما رحلة العودة «ئي كيه 904»، فتقلع من مطار الملكة علياء الدولي الساعة السادسة مساءً لتصل مطار دبي الدولي الساعة 10 ليلاً.

وأضافت أن «طائرة الإمارات A380» التي ستخدم خط دبي - عمّان، توفر 517 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحوّل إلى سرير في درجة رجال الأعمال، و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، عادل الغيث، إن «الأردن سوق مهمة لنا، حيث كانت عمّان من أوائل المحطات التي بدأنا خدمتها في السنة الأولى لانطلاق عملياتنا».

وأضاف أن «قرار تشغيل طائرة (A380) بين دبي وعمّان في موسم الصيف، يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتلبية نمو الطلب على السفر في مواسم الذروة، كما يرسخ مكانتنا في هذه السوق، من خلال توفير تجربة سفر سلسة للعملاء، وإتاحة المجال أمامهم لاختبار هذا الطراز من الطائرات».

وفي خطوة مماثلة تلبي الطلب المتنامي على السفر في فترات الذروة، تعتزم «طيران الإمارات» تشغيل طائرات «A380» إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، وغلاسكو في المملكة المتحدة.

- «الناقلة» ستخدم إحدى رحلاتها اليومية إلى عمّان بـ«A380» بين الأول من يونيو و26 أكتوبر 2019.