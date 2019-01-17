«إعمار» تُطلق المرحلة الثانية من «فلل إكسبو غولف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة إعمار، المرحلة الثانية من مجمع «فلل إكسبو غولف»، التي تضم فيلات راقية بثلاث أو أربع غرف نوم، في موقع حيوي يبعد 10 دقائق عن مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وسبع دقائق عن مطار آل مكتوم الدولي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أمس، أن منازل «فلل إكسبو غولف» تطل على ملعب غولف مؤلف من 18 حفرة، مشيرة إلى أن وحدات المشروع تتميز بمعايير الجودة العالية والأسعار التنافسية التي تقدمها «إعمار»، كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من خطط سداد مرنة مع أقساط شهرية ميسّرة على مدى خمس سنوات ونصف السنة.

وأشارت إلى أن وحدات «فلل إكسبو غولف» التي تراوح مساحاتها بين 110 و140 متراً مربعاً، تتميز أيضاً بموقعها على «بوليفارد إعمار الجنوب».