«إرنست آند يونج» تستأجر 120 ألف قدم مربعة في «آي سي دي بروكفيلد بليس»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت «آي سي دي بروكفيلد»، المشروع المشترك بالتساوي بين كلٍّ من «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» و«شركة بروكفيلد بروبرتيز»، اتفاق تأجير مبدئياً مع شركة «إرنست آند يونج» العالمية المتخصصة في الخدمات الاحترافية، وذلك لتأجير مساحة تقدر بـ120 ألف قدم مربعة، ضمن مبنى مشروع «آي سي دي بروكفيلد بليس» في دبي.

وبموجب الاتفاق، ستستأجر «إرنست آند يونج» أربعة طوابق ضمن المبنى المؤلّف من 53 طابقاً، بما في ذلك ثلاثة من المستويات الأرضية المرتفعة (بوديوم)، مع شرفة خاصة وقاعة استقبال تطل على شارع «السعادة». إذ تخطط «إرنست آند يونج» لشغل هذه المساحات، بدءاً من الربع الثالث من عام 2019.

ويتألف المبنى، الذي صممته شركة «فوستر آند بارتنرز» العالمية للتصميمات الهندسية، ويمتد على مساحة 1.1 مليون قدم مربعة، من 990 ألف قدم مربعة من المكاتب من الفئة الأولى، إضافة إلى مساحة 140 ألف قدم مربعة، عبارة عن وحدات تجزئة.

ويقع مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، ويتصل بشكل مباشر بـ«قرية البوابة». وسيصبح المبنى عند استكماله أكثر الأبراج المكتبية بروزاً في دبي.

وقال رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»، خالد البخيت: «يحظى المبنى بقدرات متميزة، من حيث توفير بيئة عمل تتسم بالمرونة والكفاءة مدعومة بخيارات مطاعم، ومساحات منسّقة لتناول الطعام، ووحدات تجزئة ومرافق راقية، لتجعل منه وجهة جذابة لنخبة من أبرز الشركات».