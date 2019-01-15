«أنف إلكتروني» للسيطرة على روائح المناطق الصناعية في الفجيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، فاطمة الشراري، إن من المبادرات التي يجري العمل على تجهيزها للتطبيق حالياً «شبكة الأنف الإلكتروني»، التي تتضمن 86 جهازاً حساساً للروائح والانبعاثات في المناطق الصناعية بإمارة الفجيرة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن الشبكة مرتبطة بـ«غرفة تحكم» تظهر أي تغير في الروائح بالمناطق الصناعية، من خلال درجات اللون الأخضر، وتدرجاته من الأصفر للبرتقالي، ثم للأحمر، وهنا يتم الاتصال بالشركة أو المصنع لوقف العملية، إذا كان اتجاه الرياح في المناطق السكنية، أو التخفيف من الرائحة إذا كانت غير مؤثرة في السكان. وأكدت أنه تم الانتهاء من تركيب الأجهزة، فيما يتوقع إطلاق الشبكة بشكل كامل في فبراير المقبل.