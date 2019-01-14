«الأوراق المالية» تخالف شركتين مدرجتين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، في إفصاح لها، أمس، بأنها خالفت شركتين مدرجتين، هما مجموعة «جي إف إتش»، والشركة العربية للطيران.

وأوضحت الهيئة أنها فرضت غرامة بقيمة 20 ألف درهم، بواقع 10 آلاف درهم لكل منها، نتيجة تكرار عدم التزام كل منها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الماضي باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني (إس بي آر إل) خلال المدة القانونية المحددة، الأمر الذي شكل مخالفة لحكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

يشار إلى أن القرارات الصادرة عن الهيئة، أسهمت كثيراً في منع المخالفات بأسواق المال.