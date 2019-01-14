23.4 % انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية على الدولة خلال 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

ذكرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة انخفض بنسبة 23.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن الهيئة، أمس، أن عدد الهجمات انخفض إلى 413 هجمة خلال الفترة من أول يناير 2018 وإلى نهاية ديسمبر 2018، وذلك مقابل 539 هجمة خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وأوضحت الهيئة أن 196 هجمة من تلك الهجمات كانت آثارها متوسطة، فيما صنفت 149 هجمة منخفضة، و68 شديدة أو حادة، مشيرة إلى أن أهداف الهجمات تركزت على تسريب معلومات أو تصيد واحتيال أو تشويه مواقع إلكترونية أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات أو أخطاء في الإعدادات أو نقاط ضعف.

ووفقاً للإحصاءات، تضمنت قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال العام الماضي برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة، وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت» وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر»، فضلاً عن نقطة ضعف المثبت الذكي لـ«سيسكو»، وبرنامج «زايكلون»، بينما كانت البرامج الأكثر خطورة خلال ديسمبر الماضي هجمات إلكترونية عن طريق إشعار متقدم لبرمجيات خبيثة تستهدف الشرق الأوسط والمؤسسات الحكومية، وبرمجيات «شامون ويبر» التي تستهدف الشرق الأوسط بشكل خاص.

ونصحت «تنظيم الاتصالات» المشتركين في خدمات الاتصالات في الدولة بتجنب حفظ كلمة السر في متصفح الإنترنت، مع ضرورة تذكر أنه بمجرد وضع معلوماتك على الإنترنت فهي باقية إلى الأبد. كما نصحت بضرورة الحذر عند قبول أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، والحذر من التطبيقات الإضافية (الطرف الثالث)، لأن هذه التطبيقات قد تكون مصممة لسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل محدد.