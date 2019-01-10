انطلاق «بريك بلك 2019» 11 فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2019»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير المقبل، تحت رعاية وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، يسعى الحدث إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالصناعة من أجل توحيد جهود الجهات الرئيسة في قطاع شحن البضائع السائبة ونقل المعدات للمشروعات الكبرى.

وقال النعيمي إن «النسخة المقبلة من المعرض تنعقد في توقيت استراتيجي سيكون حاسماً بالنسبة للاعبين رئيسين في قطاع الأعمال، للاستفادة من فرص تعزيز النمو الاقتصادي بالتزامن مع توحيد كل من الإمارات والسعودية رؤيتهما لبناء روابط اقتصادية قوية استناداً إلى أهداف مجلس التعاون الخليجي، ما يجعل مؤتمر ومعرض (بريك بلك) منسجماً مع (استراتيجية العزم) ويمثل مساهمة تواكب الجهود التي يبذلها البلدان في التوفيق بين مصالحهما واقتصاداتهما، لبناء مستقبل أفضل لشعبيهما».