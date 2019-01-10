المزروعي: تعافي أسواق النفط خلال الربع الأول

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

توقع وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، تعافي أسواق النفط العالمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وعدم حدوث تغييرات كبيرة في إمدادات النفط.

وأضاف المزروعي، في تصريحات صحافية، خلال افتتاح منتدى الإمارات للطاقة في أبوظبي، أمس، أن الطلب العالمي على النفط ينمو بوتيرة إيجابية وبمعدل صحي، مشيراً إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) حريصة على الاستمرار في تصحيح الأسواق، خلال يناير الجاري، كما وضعت في اعتبارها عند خفض الإنتاج توقعات النمو للاقتصاد الصيني.

وذكر أن «أوبك» لا تتطلع إلى سعر للنفط يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي، وإنما تستهدف سعراً يجعل الدول المنتجة للنفط تعمل بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، توقع المزروعي إطلاق الإمارات مزيداً من مشروعات الطاقة المتجددة، خلال العامين الجاري والمقبل.

إلى ذلك، توقع مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عبدالمنعم الكندي، أن تمنح الشركة رخصاً جديدة للاستكشاف حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما ستمنح خلال العام نفسه عقد هندسة ومشتريات وبناء لتصميم وإنشاء جزر امتياز حقل غاز «غاشا»، لافتاً إلى أن «أدنوك» لديها 39 مناقصة، لاستكشاف النفط والغاز في ستة مربعات.

وأَضاف الكندي، في كلمة رئيسة خلال المنتدى، تناول فيها أبرز إنجازات «أدنوك» لعام 2018، كامتيازات الحقول البحرية، وامتياز أحد حقول الغاز غير التقليدية، أن الشركة مستمرة في التكيّف مع متغيرات السوق، وستعمل على ترسيخ مكانتها كشركة تركز على زيادة الربحية والارتقاء بالأداء، كما ستستفيد من النمو طويل الأمد في الطلب على منتجات النفط الخام والغاز.

وأوضح أنه بالنسبة لـ«أدنوك»، يركز مفهوم «النفط والغاز 4.0» على دمج التقنيات والابتكارات في كل مجالات أعمال الشركة، وتعزيز الشراكات، وتمكين الكوادر البشرية، لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي.