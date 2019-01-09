إنجاز أول مدينة ذكية متكاملة في دبي نهاية الربع الأول من 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن خدمات المدينة الذكية في مشروع «سيليكون بارك»، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤها في واحة دبي للسيليكون، تسير وفق الجدول المخطط لها، متوقعة إنجاز المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري. وكانت «دو» تعاونت مع شركة «أورانج بزنس» للخدمات، لتوفير وتنفيذ مجموعة من خدمات المدينة الذكية في «سيليكون بارك».

وأوضحت «دو» في بيان أمس، أنه من الناحية التشغيلية، تم الانتهاء من البنية التحتية الرئيسة لمركز البيانات، وبدأت مسبقاً بالعمل، إضافة إلى أن أكثر من ثلث الخدمات في مراحل مختلفة من الإنجاز، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2019، سيتم البدء بتشغيل بوابات إنترنت الأشياء (IoT)، حيث ستكون هذه الخطوة حاسمة في تعزيز الإدارة الذكية للممارسات البيئية في «سيليكون بارك».

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع حلول الأعمال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فريد فريدوني، إن «خدمات المدينة الذكية توفر فرصاً وإمكانات هائلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للسياحة والعيش ومزاولة الأعمال».