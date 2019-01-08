«ريرا» تطلق «تقييمي» لتنظيم عمل المقيّمين العقاريين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التطبيق الذكي للمقيّمين العقاريين تحت اسم Taqyimee (تقييمي)، الذي يمكن تحميله من متجري «أب ستور» و«غوغل بلاي».

وأوضحت «أراضي دبي» في بيان، أمس، أن «تقييمي» الذي شهد الإعلان عنه المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، سيكون إحدى المنصات الذكية التي توفرها «ريرا» للربط بين المقيمين ومتعامليهم، حيث يمكن للملاك وممثلي المالك الاطلاع على المقيمين المعتمدين من المؤسسة، واختيار الجهة المناسبة لخدماتهم، فضلاً عن طلب الحصول على تقييم لعقاراتهم.

وأضافت أن شركات التقييم تستطيع إضافة الطلبات بالنيابة عن متعامليها، ليقوم المقيمون بعد ذلك بقبول الطلبات أو رفضها، أو التنسيق مع المتقدمين بطلباتهم، مشيرة إلى أنه عند الانتهاء من عمليات التقييم، يكون لدى المقيّمين خيار تقديم ملخص التقييم وإصدار شهادة لطلب التقييم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، مروان بن غليطة، في بيان، إن «تنظيم عمليات التقييم في السوق العقارية من المهام الأساسية والمهمة لضبط أداء المقيّمين العقاريين، وتجهيز البيئة الأنسب للمستثمرين».

وأضاف أن «قرار المجلس التنفيذي رقم 37 لسنة 2015، نظّم جميع جوانب عمليات التقييم العقاري في دبي، وأناط بالمؤسسة مهام تنظيم وتسجيل المقيمين العقاريين»، مشيراً إلى أن «مشروعات المؤسسة الاستراتيجية تؤكد أهمية إطلاق تطبيقات ذكية، تسهم في تلبية تطلعات المتعاملين، وتوفير بيانات آنية لهم لدعم القرارات الاستثمارية».

بدوره، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في «ريرا»، علي عبدالله آل علي، إن «التطبيق الجديد يعد إنجازاً متميزاً في خدمة الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، كما يأتي في إطار التحول الذكي للخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري، والمتعلقة بخدمات التقييم للعقارات».

وأضاف آل علي أن «التطبيق الذكي للمقيّمين العقاريّين يقدم خدمات مميزة لملاك العقارات والمستثمرين، وجميع الجهات المعنية بالتقييم العقاري، ويساعدهم على الحصول على هذه الخدمات بسهولة تامة، من دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات الروتينية التي تستغرق المزيد من الوقت، وتحتاج إلى الكثير من الجهد».

التطبيق الجديد يتيح للمُلاك الاطلاع على المقيّمين المعتمدين من المؤسسة.