إصدار الرخصة الفورية في دبي خلال 5 دقائق

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي أن عملية إصدار كل رخصة «فورية» من دبي تستغرق خمس دقائق فقط في خطوة‭ ‬واحدة ‬دون‭ ‬الحاجة‭

إلى عقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

‬وأضافت أن خدمة «الرخصة الفورية» تعمل على تقليل الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

وأشارت إلى أنه بإمكان أصحاب المشروعات من خلال «الرخصة الفورية» الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، موضحة أن «الرخصة الفورية» تشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين.

وبينت أن الأشكال القانونية للرخصة تتضمن أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، أفادت اقتصادية دبي بأنه يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور كل الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لكل أطراف الرخصة (شريك ومدير)، إضافة إلى نسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، فضلاً عن توفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب. وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الرخصة الفورية توفر خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، علاوة على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري، فضلاً عن الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف ثلاثة موظفين.