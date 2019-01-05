1300 عارض من 59 دولة في «إنترسك 2019» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في 20 يناير الجاري، فعاليات الدورة 21 من معرض «إنترسك 2019» المتخصص في حلول وتقنيات الأمن والسلامة في العالم، بمشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.

ويغطي المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، وتنظمه «شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، سبعة أقسام هي: الأمن التجاري، والحرائق والإنقاذ، والأمن البدني والمحيطي، والسلامة والصحة، والأمن الداخلي والشرطة، وأمن المعلومات، والبيوت الذكية وأتمتة المباني.

وأكد منظمو المعرض الذي يُقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة. وأفادت شركة «6 دبليو آر» للأبحاث بأن الأمن التجاري يشمل المراقبة بالفيديو، ومراقبة الوصول، وكشف التسلل، مقدرة قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، في ما يتوقع أن تصل إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2024، مدعوماً بزيادة استثمارات البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة.

وقال مدير معرض «إنترسك» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، أندرياس ركس، إنه «في ضوء مساحة المعرض وعدد العارضين والجمهور الذي يتوقع أن يزيد على 30 ألف زائر من 120 دولة، فإننا نتوقع أن يكون (إنترسك 2019) أكبر معرض تجاري من نوعه في العالم، وهو ما يتأكد بمشاركة 15 جناحاً وطنياً، فضلاً عن جناح منطقة أونتاريو من كندا الذي يشارك للمرة الأولى».

وأضاف أنه يجري العمل حالياً على الخطط الخاصة بأسلوب جديد لمعرض الأيام الثلاثة، يجمع شركات تصنيع المعدات، وأنظمة الدمج، والاستشاريين وموردي الخدمات مع الهيئات التنظيمية والسلطات الحكومية، لافتاً إلى أن منتديات «إنترسك 2019» التي تركز على المحتوى، تتضمن أساليب مبتكرة، ومناظرات رئيسة ومناقشات استراتيجية وتقنية، يتناول خلالها خبراء الأمن الإقليميون والدوليون مجموعة واسعة من الموضوعات.

وتوقع أن يثير مؤتمر قمة الأمن المستقبلي على مدى يومين، قضايا رئيسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتكامل الأمني، والجاهزية للطوارئ والاستجابة لها، وحماية البيانات، وإنترنت الأشياء، كما يتم تنظيم مجموعة من ورش العمل العملية لمديري الأمن لدعم تطوير المهارات، والخبرة المهنية في إدراك المخاطر الأمنية، وتحديد التهديدات وإدارة الكوارث. ومن المنتظر أن يعود المعرض في 2019 بفعالياته المعروفة مثل منطقة الطائرات دون طيار، ومنطقة العروض الحية الخارجية، وجناح البيوت الذكية، وجناح السلامة في تصميم المباني.