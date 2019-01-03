محمد بن راشد.. 50 عاماً لتعزيز الاقتصاد

المصدر: عبيد بن حميد الطاير

شكراً لكم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مسيرة الـ50 عاماً الحافلة بالإنجازات النوعية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. شكراً على أن سموكم قد حملتم الوطن وأبناءه في قلبكم وفكركم، شكراً لأنكم جعلتم من إمارة دبي ودولة الإمارات منارة للأمة العربية وعلامة من نور على الصعيد العالمي.

خمسون عاماً من العمل الوطني، عززت ثقة العالم في الاقتصاد الوطني، وزادت عاماً بعد عام معدلات النمو على مختلف الأصعدة. كما سجلت الدولة بفضل رؤية صاحب السمو وحكومته العديد من الإنجازات الدولية.

وتجسدت النتائج الرائدة التي حققتها الدولة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حصدت الدولة أخيراً، المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، ضمن ستة تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، شاهداً وتأكيداً على صوابية وعمق النهج الذي يتبناه سموه لناحية تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية، والذي يندرج ضمن مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017.

وأرسى سموه، مفهوم ومنهج «اقتصاد المعرفة» لتقوم بموجبه كل الجهات الحكومية بالسعي للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبالاستناد إلى نخبة من المشاريع التنموية، التي جعلت من دبي والإمارات نموذجاً رائداً في التطوير والتنمية على مختلف الأصعدة.

كما أن «مدرسة الرقم واحد» هي من صنع سموه، وهو من وضع خارطة طريق للوصول بوطننا الإمارات إلى الرقم واحد عالمياً، ووضع سموه دعائم المستقبل المستدام، والذي نرى العديد من شواهده حية بيننا، فقد أثبت سموه أنه رجل الإنجازات، وأن الأفعال أبلغ من الأقوال، ليكون قائداً وملهماً نذر نفسه ووقته لخدمة شعبه ووطنه.

وركز سموه على بناء الإنسان وتطوير القدرات وتحفيز الابتكار، وكان «صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار»، الذي أطلق بقيمة ملياري درهم، واحداً من العديد من الإنجازات المهمة والرامية إلى دعم المبتكرين وتمويل مشاريعهم.

وتمكنت دولة الإمارات وإمارة دبي بتوجيهات سموه من تحقيق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، وخاصة المجالات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها رسم وتطوير القوانين والتشريعات المالية المتقدمة، وتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي وتنويع الموارد الحكومية المالية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

جميعنا يفخر بأننا نعمل وفق توجيهات وإرشادات سموه، وفي حكومة تتميز وتتفرد بالتنظيم والشفافية والنزاهة، وتحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية والبشرية، لنصل إلى مخرجات تعزز من مكانة دولتنا، ونرتقي بالتجربة الإماراتية إلى أعلى المستويات العالمية.

وزير الدولة للشؤون المالية