«موانئ دبي العالمية» تستثمر 11 مليار درهم بالاستحواذ والتوسع في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «مواني دبي العالمية» باستثمارها ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم) خلال عام 2018 في مشروعات استحواذ وتوسعة دعمت استراتيجية الشركة لتحقيق النمو المستدام في مجالات متنوعة، مشيرة إلى أن العام الماضي تميز بالتركيز على تقنيات جديدة، ودعم المبادرات البيئية حول العالم.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن من أبرز المشروعات خلال عام 2018، كان إطلاق «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد» بالتعاون مع «فيرجن هايبر لووب ون»، واستلام قيادة هذه الشركة التكنولوجية الرائدة، إضافة إلى التحول الرقمي في العمليات التشغيلية ضمن محفظة الشركة التي تضم 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذا صلة في أكثر من 40 بلداً.