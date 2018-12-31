«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»: نراقب الوضع بخصوص «رحلات دمشق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» بأنهما تراقبان الوضع بخصوص تشغيل رحلات جوية إلى دمشق، مشيرتين إلى أنهما تتبعان تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن «الناقلة تراقب الوضع عن كثب، وليس لدينا حالياً أي تطور جديد في هذا الشأن للإعلان عنه»، مطالباً بتوجيه الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الهيئة العامة للطيران المدني.

من جهته، أكّد متحدث باسم «فلاي دبي» أن «الناقلة تتبع تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني»، لافتاً إلى أن «الناقلة مستمرة في مراقبة الأوضاع».

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، ذكرت في بيان أنها تقيّم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية.