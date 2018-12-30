مطار أبوظبي الدولي يوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة في جميع مرافقه

المصدر: ابوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة "سوبر فاي" في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي، والتي ستتيح للمسافرين عبر المطار إمكانية تحميل البيانات عبر الإنترنت بمعدل 200 ميجابايت في الثانية.

وقامت مطارات أبوظبي بتفعيل خدمة الإنترنت التي تعتبر من بين الأسرع في العالم بمباني المسافرين الثلاثة في مطار أبوظبي الدولي بعد إجرائها الاختبارات اللازمة، حيث أصبح بإمكان الملايين من المسافرين الاستفادة من خدمات اتصال مُحسّنة عبر شبكة الإنترنت.

وستوفر مطارات أبوظبي هذه الخدمة مجاناً ما يتيح للمسافرين إمكانية التواصل بسهولة مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم عند الوصول أو مغادرة المطار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مطارات أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للمسافرين عبر مرافقها، وفي سبيل مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي وتوفير الحلول المبتكرة.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار حرصنا المستمر على إرضاء المسافرين، باعتبارهم أحد أولوياتنا الرئيسية، إذ نسعى باستمرار إلى التركيز على إثراء تجربة المسافرين منذ لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم، ونحن على ثقة بأن تأمين الاتصال بخدمات الإنترنت السريع يلعب دوراً مهماً في تقديم قيمة استثنائيّة، ولهذا السبب فإننا سنواصل الاستثمار بقوّة في تطوير إمكانات بنيتنا التحتية عالمية الطراز. ويأتي توفير هذه الخدمات بما يتماشى مع رؤية الشركة في أن تصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم".

وأضاف تومبسون: "نفخر بتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" فائقة السرعة مجاناً لجميع المسافرين في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي، ونؤكد أن الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدّمة يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي. كما نثق بأن تطوير البنية التحتية للإنترنت سيفسح المجال أمام تقديم مزيدٍ من الخدمات الذكية والحلول المرتبطة بها".

والجدير بالذكر أن مطارات أبوظبي كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة "سيسكو" في أكتوبر الماضي بهدف تزويد مطار أبوظبي الدولي بحلولٍ متطورة من شأنها دعم استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، والتي تغطي الكفاءة التشغيلية والقدرات الرقمية وتعزيز تجربة المسافرين.