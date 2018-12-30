920 مليون درهم التبادل التجاري بين الإمارات وأرمينيا خلال 2017

المصدر: أبوظبي ــ وام

بلغت القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأرمينيا 920 مليون درهم خلال عام 2017، مقارنة بنحو 375 مليون درهم في عام 2015.

وأكدت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته حول مراجعة السياسة التجارية بين الإمارات وأرمينيا، أن تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يؤكد إمكانية الاستفادة من توافر الفرص والبيئة الداعمة لزيادة نسبة النمو في التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة. وأظهرت إحصاءات الوزارة أن إعادة التصدير من الإمارات إلى أرمينيا تستأثر بالنسبة الكبرى من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمتها 561 مليون درهم خلال عام 2017. ويأتي إصدار التقرير في ظل المكانة التي حققتها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، وذلك بدعم من رؤية الدولة تجاه تعزيز الانفتاح والتلاحم مع الاقتصاد العالمي، وتطوير قدراتها، وتشييد الجسور مع الدول كافة، لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، كمعبر تجاري عالمي بين الشرق والغرب. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تستهدف ضمن مهامها ورسالتها تعزيز وتحسين قدرات وعي مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص بالتطورات التجارية والاستثمارية للدول الشريكة لدولة الإمارات من خلال رصد وتحليل واستخلاص النتائج والمؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حقق الاقتصاد الأرميني نمواً بنسبة 7% خلال عام 2017، بدعم من تبني سياسة اقتصادية سليمة وإجراء إصلاحات شملت عدداً من القطاعات، وسط نشاط في قطاع الصادرات يتجه بالأساس للاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية.