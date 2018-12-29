الذهب يسجّل أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن

المصدر: عواصم - رويترز

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، أمس، وسط إقبال على الملاذ الآمن، في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب 0.5% إلى 1281.08 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ويتجه إلى تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضبابية السياسية الأميركية.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو 2018 عند 1281.39 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1283.2 دولاراً للأوقية أمس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولاراً للأوقية، وسجلت ارتفاعاً بنسة 1% عند 15.34 دولاراً للأوقية في أحدث تعاملات. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس 2017.

كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 796.74 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8% إلى 1264.90 دولاراً للأوقية، وازداد البلاديوم بنحو 3%.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، ما زاد من جاذبية الذهب، بأن جعله أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

كما ارتفع الين الياباني 0.5% مقابل الدولار إلى 110.43 ين، مع تقليص المستثمرين لمراكز في أصول تنطوي على مخاطر، بعد أسبوع متقلب في أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع الفرنك السويسري 0.2%، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أشهر.