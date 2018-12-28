«أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة تمويل ثالثة في أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أرزان ثروات»، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، أنها قدمت استشارة لقرض مضمون من الدرجة الأولى لتمويل فرصة استثمارية في الولايات المتحدة، وذلك ضمن استراتيجية التمويل الجديدة المرتكزة على تمويل الاستثمارات العقارية التي تمت هيكلتها بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الفرصة الاستثمارية هي الثالثة ضمن برنامج تمويل الاستثمارات العقارية المميز، حيث توفر إيراداً شهرياً ثابتاً للمستثمرين، بالإضافة إلى دفعتين من أصل مبلغ القرض تدفع قبل انتهاء فترة التمويل المحددة. وأوضحت أن الاستثمار الجديد عبارة عن قرض مضمون من الدرجة الأولى لتمويل مشروع Bluejack National وهو مجمع سكني فاخر في مدينة هيوستن الأميركية، يضم 450 منزلاً فخماً، وقسيمة أرض سكنية خاصة، فضلاً عن ملعب غولف.

وبيّنت الشركة أن الصفقة الحالية توفر للمستثمرين إيراداً شهرياً ثابتاً بنسبة 10.5% من مبلغ القرض الذي تكون له الأفضلية المطلقة في رأس المال.