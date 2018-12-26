توقيع الإمارات على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم المرتكبة على متن طائرات مونتريال 2014

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

وقع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سعيد الرقباني لدى كندا على بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، المعتمد في مونتريال.

ويوسّع البروتوكول أسس الاختصاص من خلال الاعتراف، في ظل ظروف معينة، كفاءة دولة الهبوط ودولة المشغل، ومدى كفاءتها لممارسة الولاية القضائية على الجرائم والأفعال التي تحدث على متن الطائرات، كما أن إنشاء مثل هذا الاختصاص القضائي على الجرائم هو أمر إلزامي إذا تم استيفاء المعايير المنصوص عليها في البروتوكول. ويقدم البروتوكول كذلك الاعتراف القانوني وبعض وسائل الحماية لضباط الأمن على متن الطائرة، ويحوي أحكاما تتناول قضايا مثل التنسيق بين الدول، والمعاملة العادلة، وحق التعويض بموجب القانوني الوطني.

وقد تم التوقيع في مقر المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو في مونتريال – كندا، بحضور الأمين العام للمنظمة فانج ليو والشيخ سلطان بن سعيد ال نهيان، والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي والممثل الدائم للدولة لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" عائشة الهاملي والمدير العام المساعد لشؤون أمن الطيران ةحمد المهيري ونائب ممثل الدولة لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني- الايكاو، محمد سالم ومدير مكتب المدير العام سعيد السويدي والقائم بأعمال الملحقية الثقافية في سفارة الدولة، محمد الشامسي ومدير الشؤون القانونية في الايكاو والفريق المرافق له.

وقد أكد سفير الدولة لدى كندا فهد سعيد الرقباني على أهمية هذا البرتوكول قائلا" إن دولة الامارات العربية المتحدة تعد من الدول الداعمة للبرتوكول، والمشاركة في صياغته بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للطيران المدني، كما أنها تؤمن بأهمية أمن الطيران الدولي، وتذليل جميع الصعاب، والعمل بشكل مشترك بين الدول في الأعضاء في تأمين النقل الجوي".

وقد ثمن الأمين العام جهود دولة الامارات العربية المتحدة في هذا الجانب، فهي من أول الدول التي وقعت على البروتوكول، وشكر الجهود التي تبذلها الدولة في دعم الايكاو والدول الأعضاء.

يذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني هي السلطة الاتحادية التي تدير وتنظم المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الطيران من أجل خدمة الجمهور في بيئة طيران ديناميكية ومزدهرة.

