الصين تصدر قائمة «سلبية» للاستثمار

المصدر: بكين - رويترز

أصدرت الصين، أمس، ما يسمى بالقائمة «السلبية»، التي تحدد القطاعات الخاضعة لقيود أو المحظورة على المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مساعي توحيد قواعد دخول السوق لجميع المستثمرين.

ومن بين 151 قطاعاً على القائمة، ثمة أربعة قطاعات محظورة والبقية تتطلب موافقة الحكومة، بحسب الوثيقة المكونة من 83 صفحة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي.

والقطاعات غير المدرجة على القائمة مفتوحة أمام الاستثمار من الجميع، ولا تتطلب أي موافقات.

وتظهر الوثيقة أن من بين القطاعات المحظورة «التمويل غير المشروع» و«أنشطة الإنترنت غير القانونية». أما القطاعات التي تتطلب الموافقة، فتشمل: التعدين والزراعة والتصنيع.

وتسري القائمة، التي انتظرتها السوق طويلاً، على جميع أنحاء البلاد وكل فئات المستثمرين.