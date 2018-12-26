«إمباور» تسدد قروضاً بـ 2.67 مليار درهم قبل الموعد المحدد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ثلاثة أقساط من قرض بقيمة 580 مليون درهم (نحو 157.5 مليون دولار) قبل الموعد المحدد.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإنه مع سداد هذه الأقساط، إضافة إلى التسوية الكاملة والنهائية من التسهيلات الائتمانية من بنك دبي الإسلامي لمبلغ إجمالي قدره 470 مليون درهم (127.8 مليون دولار)، تكون «إمباور» تمكنت من سداد كامل التسهيلات الائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ 2.67 مليار درهم (728 مليون دولار)، وقامت بتسوية جميع ديونها للعام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «المؤسسة تمكنت من سداد أقساط التسهيلات الائتمانية قبل عامين من تاريخ استحقاقها النهائي، ما يعكس فاعلية استراتيجيتنا المالية التي آتت ثمارها بشكل كبير».

وأضاف أن «(إمباور) سددت في الماضي أقساط قروض قبل موعد استحقاقها بما في ذلك قروض التسهيلات الائتمانية، ما يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الموعد المحدد لها، وتسوية جميع مديونياتها المالية بالكامل، إذ لن يكون لديها أي التزامات مالية في 31 ديسمبر 2018».

وأشار إلى أن «(إمباور) استخدمت هذا التمويل للاستحواذ على شركة (بالم ديستريكت كولينغ) ولأغراض النفقات التوسعية»، مؤكداً أن تنامي ثقة البنوك في تمويل مشروعات تبريد المناطق التابعة للمؤسسة مرده إلى دعم إمارة دبي لتطوير هذا القطاع.