تفاهم بين الإمارات وأميركا لتبادل الخبرات في أمن الطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لتبادل الخبرات في شؤون أمن الطيران المدني والمعلومات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر أمن الطيران المدني، الذي انعقد بمقر منظمة الطيران المدني «الايكاو» في مدينة مونتريال الكندية. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، أمس، أن الاتفاقية تعد مكسباً لدولة الإمارات، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون والتضافر بين «الهيئة» وإدارة أمن النقل الأميركية في ما يتعلق بإجراءات تبادل وحماية المعلومات ومواد أمن الطيران، وكيفية تصنيفها والمحافظة على سريتها والتعامل معها، من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية لأمن الطيران المدني في المجالات الإدارية والتشغيلية والفنية. إلى ذلك، وقّعت دولة الإمارات كذلك خلال المؤتمر، مع مصر والأردن والسعودية والسودان خطاب نوايا، يهدف لتعزيز التعاون بين هذه الدول بشأن تبادل ومشاركة معلومات التهديد الأمني في مجال أمن الطيران المدني.