إنشاء مجمع لإنتاج الطاقة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركات «الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«مبادلة»، و«دوبال القابضة»، الالتزام بتوقيع اتفاقية لإنشاء مجمع متطور لإنتاج الطاقة، ومحطة لتحلية المياه في مصهر «الإمارات العالمية للألمنيوم» بجبل علي.

وستسهم المرافق الجديدة في تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة في صهر الألمنيوم بمواقع «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، كما تساعد على خفض الانبعاثات البيئية، وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي.

وأعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» عزمها على شراء الطاقة التي ستنتجها هذه المرافق على مدى 25 عاماً من تاريخ التعاقد.

كما وقع الشركاء المساهمون اتفاقية مع شركة «سيمنس» الألمانية، لتركيب فئة جديدة من توربينات الغاز طراز «إتش كلاس»، التي تعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات، والتي تأتي ضمن استخدام أحدث التقنيات في توليد الطاقة بكفاءة.